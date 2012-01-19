-Suudi kadınlar çalışmaya başladı CİDDE (A.A) - 19.01.2012 - Suudi Arabistan İşçi Bakanlığı'nın aldığı bir karar ile 4 Ocak'tan itibaren kadın iç çamaşırları satan mağazalara kadın tezgahtar çalıştırma mecburiyetinin getirilmesiyle birlikte binlerce Suudi kadın çalışmaya başladı. Bugünkü Arapnews gazetesinde konu ile ilgili yapılan bir haberde, bu konuda bir çok Suudi kadın ile yapılan röportajlara yer verildi. Ülke nüfusunda işsiz kadınlara iş bulabilmek amacıyla Kral Abdullah tarafından atılan bu adım sonrası iç çamaşırı satan iş yerlerinde Suudili kadınların daha rahat alışveriş yaptığı belirlendi. Şu ana kadar yüzde 75 oranında kadınların bu tip mağazalarda çalışmaya başladığı belirtilirken, kadınların 1000 dolara kadar maaş alabildikleri haber veriliyor. Ancak hala bazı kadınların çalışmasına karşı çıkan Suudi eşlerin de bulunduğu belirtilen haberde, bir çok erkeğin ise eşinin bu tip mağazalarda kadın çalışanların bulunmasından, eşinin onlar ile muhatap olmasından memnun olduğu da dile getiriliyor. Bir başka haberde de, Eğitim Bakanlığı bünyesinde 28 bin kadın öğretmen için açılan kontenjana şu ana kadar 280 bin kadının müracaat ettiği bildirildi. Suudi Arabistan hükümeti ülkede bulunan toplam 10 milyon yabancının işlettiği iş yerleri için belirlediği sınıflandırmada daha çok Suudi vatandaşa iş yeri açılması yönünde baskılarını arttırırken, bu sınıflandırmaya uymayan iş sahiplerine de ciddi uyarılar yapılıyor ve iş yerlerinin kapatılması, hatta sınır dışı edilmesi yönünde medya aracılığı ile mesajlar veriliyor. Ülkede her iş yerinde belirli oranda Suudi vatandaşın çalıştırılmasını öngören bir yasa bulunuyor.