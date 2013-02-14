Suudi kadınlar artık yabancı erkeklerle evlenebilecek

Suudi Arabistan’ın göçmenler ile ilgili kurumu olan Pasaportlar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamayla, Suudi kadınlar artık yabancı eşleri ve çocukları için kefil olabilecekler.

Geçen Pazar günü gazetelerde yayınlanan bir habere göre, kadınların yabancı eşlerine kefil olabilmesi için, yasalara uygun şekilde evlenmiş olma koşulu aranıyor. Ayrıca Suudi kadınların yabancı uyruklu bir erkekle evlenebilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alması da gerekiyor.

Dağ Medya'da yer alan habere göre, Suudi erkeklerinin bu hakka daha önceden sahip olmasına rağmen bugüne kadar kadınlar için bu durum geçerli değildi. Suudi Arabistan’da erkekler yabancı kadınlarla evlendiklerinde 4 yıl sonra ve çocuk sahibi olmuşlarsa eşlerine vatandaşlık hakkı verebiliyor. Ancak kadınlar bu haktan mahrum bırakılmışlardı. Yalnızca ülkede çalışma izni olan kişilerle evlendikleri takdirde yabancı eşleriyle birlikte yaşabiliyorlardı.

Bu yeni sponsorluk programı çocuklarından uzakta yaşamak zorunda kalmış Suudi kadınları için büyük bir rahatlama oldu. Çünkü artık yasalar çerçevesinde onlara da Suudi vatandaşlığı verebilmelerinin yolu açılmış oldu.

Konuyla ilgili olarak Medya İşleri Müdürü ve Pasaport Genel Müdürlüğü sözcüsü Albay Badr al-Malik, “Hükümet ikametgah belgeleri için gerekli olan tüm ücretleri ödemek için sorumlu olacak,”dedi. Yeni düzenlemeye göre vatandaşlık verilen erkekler yalnızca özel sektörde çalışabilecekler, kamuda çalışmalarına izin verilmiyor. Ayrıca ikametgah belgeleri Suudi kadınların üzerine olacak ve bu o erkeğin bir Suudi kadının eşi olduğunu gösterecek. Sabıka kaydı bulunan eş ve çocuklar bu yasadan faydalanamayacaklar.



Çeviren: Yetkin Çakır, Ayşegül Çetiner katkısıyla.