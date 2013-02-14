T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suudi kadınlar artık yabancı erkeklerle evlenebilecek

Suudi kadınların yabancı uyruklu bir erkekle evlenebilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alması da gerekiyor

14 Şubat 2013 13:33

Suudi Arabistan’ın göçmenler ile ilgili kurumu olan Pasaportlar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamayla, Suudi kadınlar artık yabancı eşleri ve çocukları için kefil olabilecekler.

Geçen Pazar günü gazetelerde yayınlanan bir habere göre, kadınların yabancı eşlerine kefil olabilmesi için, yasalara uygun şekilde evlenmiş olma koşulu aranıyor. Ayrıca Suudi kadınların yabancı uyruklu bir erkekle evlenebilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alması da gerekiyor.

Dağ Medya'da yer alan habere göre, Suudi erkeklerinin bu hakka daha önceden sahip olmasına rağmen bugüne kadar kadınlar için bu durum geçerli değildi. Suudi Arabistan’da erkekler yabancı kadınlarla evlendiklerinde 4 yıl sonra ve çocuk sahibi olmuşlarsa eşlerine vatandaşlık hakkı verebiliyor. Ancak kadınlar bu haktan mahrum bırakılmışlardı. Yalnızca ülkede çalışma izni olan kişilerle evlendikleri takdirde yabancı eşleriyle birlikte yaşabiliyorlardı.

Bu yeni  sponsorluk programı çocuklarından uzakta yaşamak zorunda kalmış Suudi kadınları için büyük bir rahatlama oldu. Çünkü artık yasalar çerçevesinde onlara da Suudi vatandaşlığı verebilmelerinin yolu açılmış oldu.

Konuyla ilgili olarak Medya İşleri Müdürü ve Pasaport Genel Müdürlüğü sözcüsü Albay Badr al-Malik, “Hükümet ikametgah belgeleri için gerekli olan tüm ücretleri ödemek için sorumlu olacak,”dedi. Yeni düzenlemeye göre vatandaşlık verilen erkekler yalnızca özel sektörde çalışabilecekler, kamuda çalışmalarına izin verilmiyor. Ayrıca ikametgah belgeleri Suudi kadınların üzerine olacak ve bu o erkeğin bir Suudi kadının eşi olduğunu gösterecek. Sabıka kaydı bulunan eş ve çocuklar bu yasadan faydalanamayacaklar.


Çeviren: Yetkin Çakır, Ayşegül Çetiner katkısıyla.

ETİKETLER

suudi arabistankadınevlilikyabancıerkekkefalet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24