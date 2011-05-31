-SUUDİ KADIN SÜRÜCÜ SERBEST CİDDE (A.A) - 30.05.2011 - Kadınların otomobil sürmesinin yasak olduğu Suudi Arabistan'da bu yasağı delen ve 10 gün kadar önce gözaltına alınan kadının kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi. Manar El Şerif'in avukatı Adnan El Salih, ''Manal'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verildiği haberini aldık. Salıverilmesi için prosedür devam ediyor. Bu olayın kapandığını umuyoruz'' dedi. Eşinden boşanan ve 5 yaşında bir çocuğu bulunan genç kadın, Kral Abdullah'a çağrıda bulunmuş ve serbest bırakılmasını talep etmişti. Kadın hakları savunucuları da 2 bin imzalı dilekçeyi Kral Abdullah'a sunmuştu.