Suudi iş adamı Adnan Kaşıkçı hayatını kaybetti

Suudi Arabistanlı işadamı Adnan Kaşıkçı, İngiltere'nin başkenti Londra’da hayatını kaybetti.

Ailesi, parkinson tedavisi gören 82 yaşındaki Suudi Arabistanlı işadamı Adanan Kaşıkçı’nın bugün Londra’da yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Servetini silah ticaretiyle kazanan Kaşıkçı, 1970 ve 1980’li yıllarda dünyanın en zengin kişileri arasındaydı. Kaşıkçı, özellikle 1980'lerde sık sık geldiği Türkiye'de de tanınan bir kişiydi.



Filipinler'in eski lideri Ferdinand Marcos ile ilişkisi nedeniyle maruz kaldığı suçlamalar yüzünden bir süre İsviçre’de hapis yatan Kaşıkçı, bu soruşturmada aklanmıştı.



İşadamı kimliğinin yanında magazin dünyasının da tanınan yüzleri arasında yer alan Kaşıkçı, bir dönem dünyanın en büyük yatlarından birine sahip olmasıyla da gündeme gelmişti. 86 metrelik “Nabila” adlı yatını önce Brunei Sultanı, ondan da ABD Başkanı Donald Trump satın almıştı. Yat, bir James Bond filminde de kullanılmıştı.





Adnan Kaşıkçı kimdir?

Adnan Kaşıkçı, 1935 yılında Mekke'de dünyaya geldi. Babası Muhammed Kaşıkçı, Suudi Krallığı'nın kurucusu Abdülaziz El Suud'un özel doktoruydu ve annesi, babasının ikinci karısıydı. Ailesi Türk kökenlidir. İskenderiye'de Victoria College'ın ardında California Devlet Üniversitesi, Chico, Ohio Devlet Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nde eğitim gördü. Eğitimini tamamlamadan iş dünyasına atıldı.

22 yaşında Suudi Arabistan'a geri döndü. Dönüşünde Rolls Royce'un temsilciliğini aldı. Böylece Suudi kraliyet ailesiyle ilişkilerini daha da geliştirdi. 1960'larda ve 1970'lerde Suudi Hükümeti ile Amerikan şirketleri arasında bağlantı sağlayan bir iş adamı olarak ün kazandı.

Servetini silah ticaretiyle yapan Kaşıkçı, 1970 ve 1980’li yıllarda dünyanın en zengin kişileri arasındaydı. Kaşıkçı, özellikle 1980'lerde sık sık geldiği Türkiye'de de tanınan bir kişiydi.

Filipinler'in eski lideri Ferdinand Marcos ile ilişkisi nedeniyle maruz kaldığı suçlamalar yüzünden bir süre İsviçre’de hapis yatan Kaşıkçı, bu soruşturmada aklanmıştı.

İşadamı kimliğinin yanında magazin dünyasının da tanınan yüzleri arasında yer alan Kaşıkçı, bir dönem dünyanın en büyük yatlarından birine sahip olmasıyla da gündeme gelmişti. 86 metrelik “Nabila” adlı yatını önce Brunei Sultanı, ondan da ABD Başkanı Donald Trump satın almıştı. Yat, bir James Bond filminde de kullanılmıştı.

Kaşıkçı, Prenses Diana ile araba kazasında hayatını kaybeden Dodi Fayed’in de dayısıydı.

1965'te İngiliz Sandra Daly (Müslüman olduktan sonra Süreyya Kaşıkçı) ile evlenen Kaşıkçı, bu evliliğinden beş çocuk sahibi oldu. İkinci karısı İtalyan Laura Biancolini'den (Müslüman olduktan sonra Lamia Kaşıkçı) bir çocuğu daha oldu. 1990'da evlendiği Şahpari Kaşıkçı'dan da 1998'den boşandı.