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Dünya

Suudi imam Munajjid: Kardan adam yapmak dinen yasak, oynamak günah

Suudi Arabistanlı imam Mohammed Sale al Munajjid, İslamın kardam adam yapmayı yasakladığını söyledi

12 Ocak 2015 23:35

Suudi Arabistanlı imam Mohammed Sale al Munajjid kardan adam yapmanın dinen yasak olduğunu dile getirdi.

 Suudi Arabistanlı imam Mohammed Munajjid kendisine “Kardan adam yapmak günah mı?” sorusu yönelten bir takipçisine verdiği cevapta, “İslam kardan adam yapmayı yasaklamıştır, onunla oynamak bile günahtır” yazdı. 

İspanyol basınında yer alan haberlerde İmam Munajjid’in, Tanrı’nın kardan da olsa insanı taklit etmeyi yasakladığını belirterek bu gibi girişimlerin Müslümanları cinselliğe ve lükse sürükleyeceğini öne sürdü.

DHA'nın haberine göre, sosyal medyada tepki çeken imamın bu sözleri bazı Müslümanlar tarafından eleştirildi. 

Mohammed Sale al Munajjid’in Suudi Arabistan’ın Ürdün ile sınırı bulunan dağlık bölgesindeki Tabuk kentine son zamanlarda yoğun kar yağışı olması nedeni ile bu sözleri etme gereği duyduğu ifade edildi.

 

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