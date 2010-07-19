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Dünya

Suudi gençleri 'şahsi zevklerin vahim sonuçları'nı düşünmüyor

Suudi Arabistan'da sosyologlar, gençleri, yabancı kadınlarla evliliklerinin olumsuz sonuçları olabileceği yönünde uyardı.

19 Temmuz 2010 03:00

T24 - Suudi Arabistan'da sosyologlar, gençleri, yabancı kadınlarla evliliklerinin olumsuz sonuçları olabileceği yönünde uyardı.

Suudi Arabistan'da bir gazetede yer alan haberde, yabancı kadınlarla evliliklerin bir olumsuz sonucunun da Suudi Arabistan'da birçok kızın evlenememesi olduğu görüşüne yer verildi.


'Aile değerleri zarar görüyor'


Gazeteye açıklamada bulunan Kral Suud Üniversitesi Milli Gençlik Araştırma Merkezi Genel Sekreter Yardımcısı Nizar El Salih, birçok Suudi gencin sadece yabancı kadınlarla evlilikler kurmak için seyahatlere çıktığını söyledi. El Salih, bu türden evliliklerin çoğunun kısa bir süre sonra son bulduğunu belirtti.

Aile değerlerinin böylece ciddi zarar gördüğünü kaydeden El Salih, "sadece şahsi zevklerin düşünüldüğünü, bunun vahim sonuçlarının hiç hesap edilmediği" görüşünü dile getirdi.


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