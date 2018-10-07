Suudi gazetecinin öldürüldüğü iddiasına dair Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan açıklama

T24

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan gazeteci Cemil Kaşıkçı'nın (Jamal Khashoggi) öldürüldüğüne dair Reuters'ta çıkan haberle ilgili açıklama yaptı.

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Konsolosluğun resmi Twitter hesabından Arapça ve Türkçe yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda resmi bir kaynak, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve Türk yetkililer kaynak olarak gösteren açıklamalarında, Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin (Cemal Kaşıkçı'nın) İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti" ifadeleri yer aldı. Açıklama, şöyle devam etti:

"Kaynak, bu temelsiz suçlamaları şiddetle reddetti ve bu ifadelerinin konuya vakıf olan veya gerçek Türk yetkililer tarafından yapıldığını sorguladı. Kaynak, Suudi yetkililerinden oluşan güvenlik heyetinin, Suudi tarafın talebi ve Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin ortadan kaybolmasına ilişkin soruşturmalara katılmak için kardeş Türk tarafının rızasıyla cumartesi günü İstanbul'a geldiğini belirtti. Kaynak, Krallığın nerede olurlarsa olsunlar vatandaşlarının güvenliği konusundaki üstün hassasiyetini ve özenini vurguladı."

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ederken binaya lüks araçlarla bazı yetkililer geldi. Levent'teki başkonsolosluk binasına gelenlerin daha önce Türkiye'ye gönderilen Suudi polisler olduğu belirtildi.

Cumartesi gecesi Reuters'a konuşan iki üst düzey Türk yetkili Kaşıkcı'nın konsolosluk binasında öldürüldüğünü ve cesedinin dışarı çıkarıldığını söylemişti. AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Kaşıkcı'nın konsolosluk binasından çıktığına dair herhangi bir görüntü bulunmadığını belirterek, "Arabalarla bir çıkış olmuş olabilir, ölü müdür diri midir bilemiyoruz, öldürüldükten sonra cesedini daha kolay taşımak için bir şeyler yapmışlar mıdır bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaşıkcı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, resmi bir açıklama yapılana dek Suudi gazetecinin öldüğüne inanmadığını söylerken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soru üzerine savcılığın bu işin takibinde olduğunu, takibin çok yönlü yürütüldüğünü belirtti.

Özellikle İstanbul'da havalimanlarından giriş çıkışların hepsinin incelendiğini kaydeden Erdoğan, bu takiplerin sonucunda savcılığın ne gibi bir karar vereceğini, ne gibi bir açıklama yapacağını beklediklerini söyledi. Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı çok eski tanıdığını, bu olayın Türkiye'de olmasının üzücü olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Beklentim hala iyi niyetli, inşallah arzu etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kalmayız. Nişanlısının bu süreç içerisindeki beklentisi o da ayrı bir konu. Ama ben inanıyorum ki bu dünyada, özellikle bizim ülkemizi kastediyorum, bu tür bir şeyin olması hususunda özgürlüklerin takipçisi olanlar, düşünce hürriyetinden yana olanlar bu işin peşini bırakmayacaklardır. Bunun peşini bırakmamak suretiyle de bunun takipçisi olacaklardır. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim, kovalıyorum. Buradan çıkacak sonuç neyse onu da dünyaya da bizler bildireceğiz.



"Büyükelçiliğe giriş çıkışlar vesaire bütün bunların hepsi şu anda inceleniyor, takip ediliyor. Havalimanından çıkışlar, gelişler... Bütün bunların hepsi takipte. Bunların kontrolünü emniyetimiz olsun, aynı zamanda polis teşkilatımızın çeşitli birimleri kovalıyor. Göreceğiz, süratle de buradan bir netice alalım istiyoruz."