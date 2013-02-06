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Dünya

Suudi din adamından 'Mickey Mouse ölmeli' fetvası!

Walt Disney kahramanı Mickey Mouse’a Suudi Arabistan’dan tepki geldi

06 Şubat 2013 19:24

Suudi Arabistan'da din adamı Şeyh Muhammed Munajid, Mickey Mouse'ın şeytanın askeri olduğunu ileri sürerek ölmesi gerektiğini savundu.

Walt Disney kahramanı Mickey Mouse’a Suudi Arabistan’dan tepki geldi. Müslüman din adamı Şeyh Muhammed Munajid, yaptığı çıkışla Batı dünyasını şaşkına çevirdi.

 

‘Fareler şeytanın askerleridir'

 

Farelerin şeytanın askeri olduğunu ifade eden Şeyh Muhammed Munajid, bu nedenle Mickey Mouse’ın da ölmesi gerektiğini savundu. Tom ve Jerry karakterlerinin de aynı tehlikeyi teşkil ettiğini söyleyen Şeyh Muhammed Munajid, “Fare şeytanın askerlerinden biridiri. Onun tarafından yönlendirilir. Bir fare bir tenceredeki yemeğe dokunur ise onu dökmek gerekir. Sıvı gıdalarda da aynı durum geçerli.” dedi.

Öte yandan Olimpiyat Oyunları’na da göndermede bulunan Şeyh Muhammed Munajid, kadınların kısa giyinmesinin büyük günah olmasını ifade etti.

 

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