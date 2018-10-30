Suudi Başsavcı yeniden İstanbul Adliyesi'nde

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak incelemesi sürüyor. Tekrar İstanbul Adliyesi'ne gelen Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşecek.
Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmüştü. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından adliyeden ayrılmıştı.
Suud Muceb, bugün tekrar İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.