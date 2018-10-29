T24 LogoT24 Logo
Gündem

Suudi Başsavcı, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

Alper KORKMAZ - Serpil KIRKESER - Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL, ( DHA) Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

29 Ekim 2018 14:13

Alper KORKMAZ - Serpil KIRKESER - Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL, ( DHA) Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmek üzere İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZSerpil KIRKESERGökhanDHA Cemal KaşıkçıSuudi Arabistan Başsavcısı Suud MucebCumhuriyet BaşsavcısıFidanAdalet SarayıFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24