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Suudi Başkonsolosluğu'na minibüs yanaştı, valizler konuldu

Taner YENER - Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul (DHA) - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu kapısına kadar yanaştırılan minibüse içeriden çıkarılan valizler konuldu

26 Ekim 2018 12:14

Taner YENER - Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul (DHA) - SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu kapısına kadar yanaştırılan minibüse içeriden çıkarılan valizler konuldu.
Washington Post Yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gazetecilerin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor. Sabah saatlerinde başkonsolosluğun ön araç giriş kapısına gelen diplomatik plakalı minibüs, kapıya yanaştırıldı. Başkonsolosluk görevlilerin tarafından araca valizler yerleştirildi. Ayrıca, dışarı bulunan başka bir aracın bagajından çıkarılan bir torba da minibüse konuldu. Bu arada içeriden çıkan ikisi şapkalı üç kişinin binmesinin ardından minibüs başkonsolosluktan ayrıldı. 

(FOTOĞRAF)
 

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