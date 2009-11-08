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Dünya

Suudi askerler Yemenci isyancılarla çatışıyor

Suudi Arabistan'ın, Yemenli isyancıların ele geçirdiği bölgenin kontrolünü yeniden aldığı bildirildi.

08 Kasım 2009 02:00

Suudi Arabistan'ın, Yemenli isyancıların ele geçirdiği bölgenin kontrolünü yeniden aldığı bildirildi.

Yemen'deki Şii isyancıların Suudi Arabistan sınırını geçerek Cebel Duhan adlı bölgenin kontrolünü ele geçirmeleri üzerine, Suudiler geçen hafta Yemen'in kuzeyindeki isyancılara hava saldırısı düzenlemişti.

Savunma ve Havacılık Bakan Yardımcısı Prens Halid Bin Sultan Bin Abdülaziz, "Durum sakin, özellikle kontrolü tekrar ele geçirilen Cebel Duhan'da" dedi.

Prens Halid, Yemen-Suudi Arabistan sınırındaki çatışmada 3 Suudi askerin öldüğünü, 15'inin yaralandığını, 4 askerin de kayıp olduğunu söyledi.

Prens Halid, Suudi güvenlik kuvvetlerinin bazı isyancıları yakaladığını da bildirdi. İsyancılar, önceki gün bazı Suudi askerlerini ele geçirdiklerini söylemişti.

İsyancılar, Suudi Arabistan'ı, Yemen güçlerine topraklarını üs olarak kullandırmakla suçluyor.

Şii isyancılar, Suudi ve Batı destekli hükümetin kendilerine karşı siyasi, ekonomik ve dini ayrımcılık yaptığı iddiasıyla ilk kez 2004'te silaha sarıldı.

Çatışmalar, Yemen ordusunun operasyon başlatması üzerine ağustosta yoğunlaştı.

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