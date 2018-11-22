Suudi Arabistan'dan 'Veliaht Prens' iddiasına tepki: Şok edici ve kabul edilemez!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi nedeniyle kraliyet ailesinden bazı isimlerin Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi. Cubeyr, bu iddialar hakkında, “Şok edici ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD merkezli bir haber kanalına verdiği röportajda Kaşıkçı cinayeti nedeniyle kraliyet ailesinde bazı isimlerin Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkma sırasının değiştirilmesini önerdikleri yönünde uluslararası basına yansıyan haberleri değerlendirdi. Haberleri, “Şok edici ve kabul edilemez” olarak yorumlayan Bakan el-Cubeyr, “Bunlar saçma ve uygunsuz. Suudi Arabistan’ın liderliği Kral tarafından temsil edilir ve Veliaht Prens, kadın ya da erkek olsun, her Suudi için kırmızı çizgidir” ifadelerini kullandı.