-Suudi Arabistan'dan Suriye'ye ekonomik yaptırım ŞAM (A.A) - 11.01.2012 - Suudi Arabistan, Arap Birliği'nin Kasım sonunda aldığı karara uygun olarak, Suriye'ye ekonomik yaptırım getirdi. Suriye'nin özel El Vatan gazetesi, Suudi Arabistan'ın Kahire'deki Arap Birliği diplomatik temsilcisinin, dün Suudi Arabistan'ın Arap Dışişleri Bakanlarının kararını uygulamaya başlayacağına ilişkin yetkililere resmi mektup gönderdiğini yazdı. Gazete, yaptırımların mektubun gönderildiği tarihten itibaren geçerli olduğunu belirtti. Suriye'ye uygulanacak yaptırımların başında, bu ülkeye uçuşların durdurulması, Suriye yönetiminin yurt dışında bulunan mal varlığının dondurulması, Suriye Merkez Bankası ile ilişkilerin askıya alınması, Suriye ile mali işlerin dondurulması geliyor.