Suudi Arabistan'dan, Suriye'ye Doğu Guta çağrısı

Suudi Arabistan, Suriye rejimine başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırıları durdurması yönündeki çağrısını yineledi.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, toplantısının ardından açıklama yapan Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad, Suriye rejimi tarafından Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlenen saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Bölgeye insani yardımların ulaştırılması çağrısı da yapan el-Avad, Cenevre-1 ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye krizinin siyasi çözümünün ciddiye alınmasını da istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın duyurduğu 5 saatlik ateşkese rağmen Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'ya bombardımanın devam ettiğini bildirmişti.

BMGK de 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.