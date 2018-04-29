T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Suudi Arabistan'dan Kızıldeniz kıyısında 500 milyar dolarlık mega kent

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman Kızıldeniz kıyısında bir mega kent inşa edeceklerini açıkladı. Mısır ve Ürdün'le de bağlantılı olacak kent için 500 milyar dolar fon ayrıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Kızıldeniz kıyısında bir mega kent inşa edeceklerini açıkladı. Mısır ve Ürdün'le de bağlantılı olacak kent için 500 milyar dolar fon ayrıldı.

Başkent Riyad'da küresel bir konferansta konuşan Bin Salman projenin ilk aşamasının 2025 yılında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Bin Salman'ın duyurduğu proje Suudi Arabistan'ın sadece petrol gelirlerine dayalı ekonomisinde çeşitliliğe gitme vizyonunun bir parçası.

NEOM adı verilen ve 26 bin 500 kilometre karelik bir alana yayılacak olan kenti, Akabe Körfezi'nde ve Süveyş Kanalı ile deniz ticaret yollarına yakın bir noktada inşa edilecek.

Mega kentin enerji, su, biyoteknoloji, gıda, ileri üretim, eğlence gibi endüstrilere yoğunlaşması planlanıyor.

Suudi Arabistan'ın Kamu Yatırım Fonu, kentte sadece rüzgar ve güneş enerjilerinin kurulacağını duyurdu.

Fon'dan yapılan açıklamada, "NEOM dünyanın en önemli ekonomik kanallarından birinde konumlanacak. Stratejik yerleşimi bölgenin Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştiren küresel bir merkez olmasını kolaylaştıracak" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman KızıldenizMısırRiyadBin SalmanSalmanSuudi ArabistanAkabe KörfeziSüveyş KanalıArabistan Kamu Yatırım FonuFonStratejikAsya AvrupaAfrika

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24