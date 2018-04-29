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BBC Türkçe

Suudi Arabistan'dan dev turizm hamlesi: 50 ada lüks tatil beldesi olacak

Riyad yönetimi ülke tarihinin gelmiş geçmiş en büyük turizm projesine hayata geçiriyor. Ekonomiyi çeşitlendirme hamlesi kapsamında hazırlanan proje, Kızıldeniz sahilini ve irili ufaklı 50 adayı kapsıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan, ülke tarihinin gelmiş geçmiş en büyük turizm projesini hayata geçiriyor.

Ekonomiyi çeşitlendirme hamlesi kapsamında hazırlanan proje, Kızıldeniz sahilini ve irili ufaklı 50 adayı kapsıyor.

Turizm hamlesi, petrol fiyatlarındaki düşüş karışsında veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın ulusal ekonomiyi "çeşitlendirme" çabalarının parçası.

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Proje esas olarak yabancı turist cezbetmekten çok Suudi Arabistan vatandaşlarının başka ülkelerde tatil yapmak yerine paralarını ülke içinde harcamalarını amaçlıyor.

Bu amaçla şimdiye kadar sıkı muhafazakar bir sosyal yaşam modeli benimseyen ülkede daha bir çok eğlence ve aktivite tesisi açılması planlanıyor.

Projesinin ilk aşamasının 2022 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

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