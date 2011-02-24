Suudi Arabistan'dan çatışmalara 36 milyar dolarlık önlem

T24- Financial Times gazetesi, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın Libya'daki çatışmaların ülkesine sıçramaması için 36 milyar dolarlık önlem paketi hazırladığını yazdı. Paket, kamu çalışanlarının maaşında yüzde 15 artış, öğrenci ve işsizlere mali yardım içeriyor.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Financial Times gazetesinin bugünkü manşeti, "Kargaşanın üstesinden gelmek için 36 milyar dolarlık Suudi girişimi".



Gazete, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın, bölgesinde liderleri deviren ve Libya lideri Muammer Kaddafi'nin de koltuğunu tehlikeye atan kargaşa ortamına son vermek için mali bir destek paketi açıkladığını duyuruyor. Önlemler; kamu sektörü çalışanlarının maaşlarının yüzde 15 artırılmasını, borçları nedeniyle hapis yatacakların cezalarının ertelenmesini ve öğrencilerle işsizlere mali yardım yapılmasını içeriyor. Tüm bu önlemler, Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın tedavisinin ardından, üç ay sonra ülkesine dönüşüyle açıklanmış.

Financial Times'a konuşan Suudi aktivist Hasan El Mustafa ise şunları söylemiş:

"Biz gerçek değişim istiyoruz. Sadece bu, krallığın güvenliğinin garantisi olacaktır. Kuveyt modeline yakın bir anayasal monarşi, halen elde edilmesi imkansız bir hedef değildir".

Hasan El Mustafa, ülkesinde meclis üyelerinin seçilmesi, kadınlara daha fazla hak verilmesi ve yolsuzluklarla daha çok mücadele edilmesi çağrısı yapan bir açık mektuba imza atan 40 Suudi aktivist ve gazeteciden biri.

Facebook üzerinden yürütülen ve Suudi Arabistan'da 11 Mart'ta 'Öfke Günü' ilan edilip gösteriler düzenlenmesi çağrısı yapan kampanyaya yüzlerce kişi destek vermişti. Financial Times'taki haberde ise ülkede bu tarihte gösteriler düzenlenip düzenlenmeyeceğinin netleşmediği belirtiliyor.