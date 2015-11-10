Suudi Arabistan'daki idamlarda rekor artış



Uluslararası Af Örgütü Suudi Arabistan'da bu yıl içinde 151 kişinin ölüm cezasının infaz edildiğini açıkladı. Bu rakamın, 192 idamın gerçekleştiği 1995 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtildi. Örgüt, 2014'te toplam 90 kişinin idam edildiğine dikkat çekerek, 2015'teki infazlarda yüzde 68'lik artışın alarm verici olduğunu kaydetti.

İdam cezası infazlarının hangi koşul altında olursa olsun 'tiksindirici' olduğunu belirten Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerinin boyutu ve insanların genelde adil olmayan siyasi yargı süreçleriyle infaz edilmesinin büyük endişe yarattığını vurguladı.

Suudi Arabistan'da tecavüz, cinayet, dinden çıkma, soygun ve uyuşturucu ticareti gibi suçlara idam cezası veriliyor. İnsan hakları ihlalleri nedeniyle Batı'da sıkça eleştirilen Suudi Arabistan en son ekim ayı sonunda Şii din adamı Nimr el Nimr, yeğeni ve reşit olmayan iki kişinin idam cezasının hükümet karşıtı protestoları teşvik ettikleri gerekçesiyle onanmasıyla gündeme gelmişti.