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Dünya

Suudi Arabistan'da yeni yolsuzluk operasyonu hazırlığı

Geçtiğimiz yıl, Suudi Arabistan'da yolsuzluk mücadele gerekçesiyle prenslerin de aralarında bulunduğu 381 kişi gözaltına alınmıştı

22 Şubat 2018 21:22

Suudi Arabistan yetkililerinin, ülkede gerçekleştirilen rüşvet operasyonun bittiğini duyurmasına rağmen, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi'nin, ülkenin üst düzey yöneticilerinin karıştıkları yolsuzluklarla ilgili olarak yeni bir oturum istediği belirtildi.

Geçtiğimiz Ekim ayında ülkede düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında 381 prens, bakan, üst düzey yetkili ve işadamı gözaltına alınmış bir kısmı servetlerinin bir kısmından vazgeçerek serbest kalmıştı.

Suudi Arabistan yetkilileri, Ocak ayında, Prens Muhammet Bin Selman’ın Mart ayında Avrupa ve ABD’ye gerçekleştireceği seyahatler öncesinde, rüşvet ve yolsuzluk operasyonun sona erdiğini duyurmuştu.

Yerel medyaya göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ülkenin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu’na (Nazaha) kamu harcamalarında yer alan kuşkulu ve düzensiz ödemeleri inceleme talebinde bulundu.

Yüksek Mahkeme’nin talebi, ülkenin 4 Kasım 2017 tarihinde, Prens Muhammet bin Selman tarafından başlatılan yolsuzluk karşıtı hareketinin, ikinci perdesi olarak yorumlandı.

Başsavcı Saud al Mojeb operasyonu, “bağımsız yargıya ait bir süreç” ve "şeffaflık, açıklık ve yönetim adına gerçekleştirilmiş bir onarım süreci” olarak tanımlamıştı.

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