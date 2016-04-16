Suudi Arabistan'da yangın; 12 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan'ın Cubeyl ilindeki bir petrokimya fabrikasında çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti.

CNN Türk’ün haberine göre, Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Cubeyl ilinde bir petrokimya fabrikasında çıkan yangında 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Cubeyl'deki Kraliyet Komisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cubeyl Petrokimya Fabrikası'nda çıkan yangında 12 kişinin öldüğünü, 11 kişinin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiğini duyurdu. Açıklamada, yangının çıkış sebebi ve hayatını kaybedenlerin uyruklarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ülkenin güney batısındaki Cazan bölgesinde aralık ayında bir hastanede çıkan yangında 30 kişi hayatını kaybetmiş, 123'ü yaralanmıştı. Ağustos ayında Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi ARAMCO'nun El-Huber kentindeki lojmanında çıkan yangında da 11 kişi ölmüş, 219'u yaralanmıştı.