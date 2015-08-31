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Dünya

Suudi Arabistan'da yalnızca 16 kadın seçmen oy kullanmak için kayıt yaptırdı!

Suudi Arabistan'da kadınlar ilk defa oy kullanacak

31 Ağustos 2015 20:01

Suudi Arabistan’da Aralık ayında yapılacak yerel seçimlerde, kadınlar ilk defa oy kullanacak. Ancak oy kullanmak için başvuran seçmen sayısı beklenenin oldukça altında kaldı. Tüm ülkede yalnızca 16 kadın kayıt yaptırdı. 

Sözcü'de yer alan habere göre, kadınların araba kullanmasına ya da yanlarında erkek olmadan evden çıkmasına izin verilmeyen ülkede, kadınların ilk kez seçmen olması büyük bir adım olsa da, oy vermek için kayıt yaptıran kadın sayısı oldukça az.

Seçmen olma hakkına sahip kadın sayısının 28 milyon olduğu Suudi Arabistan’da, oy vermek için sadece 16 kadının kayıt olduğu belirtildi.

Bunun sebebinin kadınların seçimlere dair bilgi sahibi olmaması ve zor koşullar olduğu aktarılırken, kadınların oy vermesini sağlayan yasanınsa 2011 yılında eski Suudi Kralı Abdullah tarafından geçirildiği bildiriliyor

 

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