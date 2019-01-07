Suudi Arabistan'da SMS ile boşanma dönemi

Suudi Arabistan'da hakkında boşanma davası açılan kadınlara bilgi verilmemesi dönemi sona erdi. Yeni kanun kapsamında kocasının boşanma kararı aldığı kadına SMS ile bilgilendirme mesajı gönderilecek.

NTV'de yer alan habere göre Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı, boşanma davası açılan kadınları sürecin hemen başında bilgilendireceklerini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, kocaları tarafından boşanma davası açılan kadınlara, davanın açıldığı mahkeme ve sunulan belgeler hakkında bilgi verilecek.

Bu uygulamayla beraber kadınların nafaka hakları korunacak ve banka hesaplarının da kocaları tarafından kullanılmasının önüne geçilecek.