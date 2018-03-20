Suudi Arabistan'da siyah çarşaf zorunluluğu kalkıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesindeki kadınların "edepli ve saygılı giyinmeleri" koşuluyla çarşaf giymek zorunda olmadıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Salı günü Washington'da yapacağı görüşme öncesinde CBS televizyon kanalına mülakat veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, "Kanunlar gayet açık ve şeriat kanunlarında şarta bağlanmış: Kadınlar, aynı erkekler gibi edepli ve saygılı bir şekilde giyinmeliler" dedi.

Veliaht prens sözlerini "Ancak bu özellikle siyah çarşaf veya siyah başörtüsünü belirtmiyor. Nasıl edepli ve saygılı kıyafet giyeceği kararı tamamıyla kadına bırakılmış" diyerek sürdürdü.

Suudi Arabistan'da üst düzey bir din görevlisi geçen ay yaptığı açıklamada, kadınların mütevazı giyinmeleri gerektiğini ancak bunun çarşaf giyilmesi anlamına gelmediğini söylemişti.

32 yaşındaki Veliaht Prens bin Selman, Suudi Arabistan için reform niteliği taşıyan kararlar almasıyla tanınıyor. Bu kapsamda Suudi kadınlar Haziran ayından itibaren araba kullanma hakkına sahip olacaklar. Böylelikle dünyada kadınların araba kullanmasının yasak olduğu ülke kalmayacak.

Suudi kadınlar ilk defa geçen Ocak ayında stadyumda futbol maçı izleyebildiler. Ayrıca bu sene daha önceden yasak olan sinema salonlarının açılmasına izin verildi.

Ancak ülkede kadınlar hala erkeklerin vasiyeti altında bulunuyor. Suudi Arabistan'da bir kadının öğrenim görebilmesi ya da seyahat edebilmesi için babasının, erkek kardeşinin ya da kocasının izni gerekiyor.

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