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Dünya

Suudi Arabistan'da milyar dolarlık projeler durduruldu

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle ekonomik önlemler almayı sürdüren Suudi Arabistan'ın çok sayıda proje için yapılan sözleşmeleri durdurduğu bildirildi

08 Kasım 2016 16:33

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle ekonomik önlemler almayı sürdüren Suudi Arabistan'ın çok sayıda proje için yapılan sözleşmeleri durdurduğu bildirildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi Başkanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında, ekonomi ve kalkınma alanında bazı konuların ele alındığı bir toplantı yapıldı.

Sputnik’te yer alan habere göre, toplantıda 266 milyar 600 milyon dolar değerinde çok sayıda proje sözleşmesinin durdurulmasına karar verildi. Durdurulan projelerin içeriğine dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Riyad yönetiminin 26 Eylül'de açıkladığı son kemer sıkma paketinde bakanlar, devlet memurları ve Şura Meclisi üyelerinin maaş ve diğer ödeneklerinde kesintiye gidilmişti. Hükümet, 29 Aralık 2015'te ise aralarında akaryakıt, su ve elektriğin de bulunduğu birçok tüketim maddesine büyük oranlarda zam yapmıştı. Belirlenen 2030 vizyonu çerçevesinde petrole dayalı ekonomisini yeniden yapılandırmayı ve gelirlerini çeşitlendirmeyi amaçlayan Suudi Arabistan, geçen sene 98 milyar dolar olan bütçe açığının 2016'da 87 milyar dolara çekileceğini açıklamıştı.

 

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