Suudi Arabistan'da 'kızıl cıva' çılgınlığı

Siyah-beyaz televizyonlar kıymete bindi!

Türkiye'de de geçtiğimiz günlerde "1950- 1965 yılları arasında Almanya'da üretilen televizyonların içerisinde çok değerli kırmızı cıva var ve yüksek fiyatlara satılıyor" şeklinde 'şehir efsaneleri' üretilmişti.Bazı kaynaklar, bu maddenin nükleer füzyon tepkimesini tetiklemekte kullanılabileceğini söylüyor. Suudi basınına göre, insanlar bu maddenin küçük bir miktarının bile milyonlarca dolar değerinde olduğuna inanıyor. Diğerleriyse bunun bir şehir efsanesi olduğu kanaatinde.2006’da İngiltere’de üç sanık bu maddeyi kullanarak kirli bomba yapmaya çalışmakla suçlanıyordu. Ancak mahkemede sanıklar dahil hiç kimsenin kızıl cıvanın ne olduğu hakkında fikri olmadığı ortaya çıktı. Ama bu, internet sitelerinin bir kilogram kızıl cıvanın karaborsada yüz binlerce dolara satılabileceği şeklindeki spekülasyonlarını engellemedi.Suudi Arabistan’da da bu söylentiler yayıldı ve kolay para kazanma umudu, dikiş makinesi satın alma çılgınlığına dönüştü. İnsanlar cep telefonlarını dikiş makinelerine uzatarak kızıl cıva olup olmadığını anlamaya çalışıyor!İngilizce yayımlanan gazete Saudi Gazette’nin haberine göre insanlar eski bir Singer dikiş makinesine 50 bin dolara (80 bin TL) varan fiyatlar vermeye hazır. İçişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, söylentileri yayanların kimler olduğunu araştırdıklarını açıkladı.