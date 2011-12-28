-Suudi Arabistan'da kadınlara oy kullanma hakkı RİYAD (A.A) - 28.12.2011 - Suudi Arabistan'da 2015 yılında yapılacak yerel seçimlerde kadınların, erkeklerin onayı olmadan aday olabilecekleri veya oy kullanabilecekleri bildirildi. Suudi Arabistan'daki Şura Konseyi'nin üyesi Fehad El Anzi, kadınların 2015 yılında yapılacak yerel seçimlerde erkeklerin onayına ihtiyaç duymadan aday olabileceklerini veya oy kullanabileceklerini söyledi. El Anzi, kadınlara bu hakkın Suudi Kralı tarafından tanındığını kaydederken, söz konusu değişiklik resmi El Vatan gazetesinde de duyuruldu.