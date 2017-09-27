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Dünya

Suudi Arabistan'da kadınlara araç kullanma hakkı geliyor

İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, ülkedeki kadınların araç kullanmasına izin veren bir kararnamei imzaladı

27 Eylül 2017 11:10

İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud, ülkedeki kadınların araç kullanmasına izin veren bir kararnamei imzaladı.
Kadınlara ehliyet verilmesine yönelik kararnameyi imzalayan Kral Selman, kararın en geç 2018 Haziran ayına kadar uygulamaya konulması talimatını verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather başkent Washington\'da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan\'da kadınlara araç kullanma hakkı verilmesi ile ilgili olarak, \"Bunu duyduğumuz için kesinlikle mutluyuz. ABD olarak kesinlikle bundan memnuniyet duyuyoruz\" dedi.

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