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Dünya

Suudi Arabistan'da kadınlar da fetva yayınlayabilecek

Kadınların araba kullanabilmesine yönelik alınan devrim niteliğindeki kararın ardından Suudi Arabistan'da 45 yıllık bir geleneğe daha son verildi

29 Eylül 2017 22:50

Suudi Arabistan'da kadınların araba sürmesine yönelik alınan kararların dünya çapında ses getirmesinin ardından açılımlar sürüyor. Şura Meclisi'nde yapılan oylamayla, kadınların da fetva yayınlayabileceğine yönelik bir karar alındı.

Kadınların araba kullanabilmesine yönelik alınan devrim niteliğindeki kararın ardından Suudi Arabistan'da 45 yıllık bir geleneğe daha son verildi.

Sputnik'in Arab News'ten aktardığı habere göre Suudi Arabistan'da 'danışma konseyi' niteliğindeki 150 sandalyelik Şura Meclisi'nde yapılan oylamada, kadın müftülerin fetva yayınlama yetkisine ilişkin teklif 107 oyla kabul edildi.

Ülkedeki kadın müftüler, Kraliyet kararnameleriyle atanabiliyor.

Ülke çapında büyük ses getiren bu yeni adım, Akademik çevrelerde de sevinçle karşılanırken, Arap medyasında konu ile ilgili olumlu yorumların yer aldığı gözlemlendi.

Araç satışlarında patlama bekleniyor

Kadınların araba kullanmalarına izin çıkmasının ardından bankalar da 'otomobil kredisi' yarışına girdi. Suudi Arabistan Bankalar Birliği Media Komitesi Başkanı Talat Hafız bu konuda yaptıkları çalışmaların tamamlandığı belirterek, "Bütün bankalar isteyen her kadına kredi verebilecekler. Bu konuda çalışmalarımızı tamamladık. Ülkede yıllık araç satış sayısı 600 bin dolayındayken, kadınlara yönelik satışlar ile birlikte, toplam satışların yüzde 50 artmasını bekliyoruz" dedi.

30 milyon nüfusa sahip olan Suudi Arabistan'da 10 milyon yabancı bulunuyor. Yabancıların çoğunluğu suudi vatandaşlarının evlerinde şoför olarak çalışıyor. Yeni karar ile birlikte birçok yabancı şoförün işsiz kalmasından endişe ediliyor.

 

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