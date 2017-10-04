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Dünya

Suudi Arabistan'da kadın sürücü kaza yaptı 1 kişi öldü

İrfan Sapmaz / İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Suudi Arabistan'da kadınlara otomobil kullanması ile ilgili izinin çıkmasının ardından ülkede bir kadının sürdüğü araç ile ilk kaza meydana geldi 1 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti

04 Ekim 2017 20:13

İrfan Sapmaz / İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Suudi Arabistan\'da kadınlara otomobil kullanması ile ilgili izinin çıkmasının ardından ülkede bir kadının sürdüğü araç ile ilk kaza meydana geldi 1 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Ülkede yayımlanan gazetelerinde yer alan habere göre, geçen Pazartesi günü Cidde\'de adı açıklanmayan Suudi kadın, Mekke ile Cidde arasında araç kullanırken kaza yaptı. 

Trafik polisi kaynaklarına dayandırılan habere göre, kadın ehliyet almak amacı ile illegal olarak trafiğe çıkmıştı ve yanında bir kadın arkadaşı vardı. Aracın bir yere çarpması ile direksiyonda bulunan kadın ağır yaralandı, araçtaki diğer kişi ise hayatını kaybetti. 

Kadın şoförün avukatı Yakup Al-Mutair yaptığı açıklamada, ülkede henüz kadınların otomobil kullanmasına yönelik yasanın hayata geçmediğini, yasanın Haziran 2018 yılında hayata geçeceğine işaret ederek, müvekkilinin yasaları çiğnediğini söyledi. 

Ayrıca bir çok kadının illegal olarak sürücü kursları aldıklarına da dikkat çeken avukat Al-Mutair müvekkili ile ilgili nasıl bir yasanın uygulanacağına dair bilgi vermedi. 

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