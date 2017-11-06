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Dünya

Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu helikopter düştü

Helikopterde bulunan kişilerin hayatını kaybettiği belirtildi

06 Kasım 2017 02:32

Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu bir helikopterin düştüğü, helikopterdeki kişilerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi televizyonunun haberine göre, Abha Bölge Emiri Yardımcısı Prens Mansur bin Mukrin ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düştüğü, olayda prens ve beraberindeki heyetteki herkesin hayatını kaybettiği belirtildi.

Prens Mansur ile beraber helikopterde Emir vekili Selman el-Cerişi, Emirlik Genel Sekreteri Salih bin Abdullah el-Kadi, Asir Bölge Tarım Bölümü Başkanı Fehd el-Fertiş, Asir Bölgesi Polis Müdürü Binbaşı Salih bin Süleyman el-Kerzai ve diğer yetkililerin olduğu ifade edildi.

Enkaza ulaşıldı

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Asir vali yardımcısı ve beraberindeki heyetin bulunduğu düşen helikopterin enkazına ulaşıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki, yaptığı açıklamada, düşen helikopterin Asir bölge emiri yardımcısı ve heyetini taşıdığı, helikopterin enkazına ulaşıldığını belirtti.

Asir bölgesi emiri yardımcısının heyeti ile birlikte rutin programlarını takip etmek üzere Ebha kentinin batısında bulunan sahil şeridini ziyaret ettiği, akşam saatlerinde dönüş yolunda helikopter ile iletişimin kesildiğini ifade etti.

Uzmanların helikopterin enkazına ulaştığını ve gerekli incelemeleri yaptığını belirten et-Turki, ilerleyen saatlerde kamuoyu ile elde edilecek son bilgilerin paylaşılacağını kaydetti.

Suudi Arabistan'da içinde bir prens ve üst düzey yetkililerin olduğu bir helikopterin düştüğü açıklanmış, helikopterdeki kişilerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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