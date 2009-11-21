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Dünya

Suudi Arabistan'da domuz gribinden 4 ölüm

21 Kasım 2009 22:56

Suudi Arabistan'da, 4 hacı adayının domuz gribi nedeniyle öldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayımladığı bildiride, ölen kişilerin, tümü 75 yaşında olmak üzere Faslı bir kadın, bir Sudanlı ve bir Hintli ile 17 yaşındaki Nijeryalı bir kız olduğu belirtildi.

4 hacı adayının “başta aşı olmak üzere, açıklanan tavsiyelere” uymadıkları kaydedilen bildiride, ölenlerden 3'ünün Medine, 1'inin ise Mekke'de bulunduğu belirtildi. Türlü sağlık sorunları bulunduğu ifade edilen bu kişilerin aşı olmadığını belirten bakanlık sözcüsü Halid el Merghalani, hacı adayları arasında 16 vakanın bulunduğunu, bu kişilerden 12'sinin gerekli tedavilerin ardından iyileştiklerini, hastanede yatan 4'ünün ise durumlarının kritik olduğunu kaydetti.

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