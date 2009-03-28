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Dünya

Suudi Arabistan'da defile var fotoğraf yok...

İslam’ın en katı yorumunu resmi din olarak uygulayan Suudi Arabistan’da ilk moda şovu başkent Riyad’da düzenlendi ama...

28 Mart 2009 02:00

İslam’ın en katı yorumunu resmi din olarak uygulayan Suudi Arabistan’da yetkililerin onayını alan ilk moda şovu başkent Riyad’da düzenlendi. Ancak şeriat kanunları gereği içeriye hiçbir şekilde kamera ve fotoğraf makinesi alınmadı.

İsmini vermeden konuşan bir model, “Kameraların salona sokulmayacağı garantisini aldıktan sonra ancak böyle bir defileye çıkmayı kabul ettik” dedi. Batı ve Doğu tarzı elbiselerin sergilendiği defileyi sadece kadınlar izleyebildi.

Ülkede daha önce yalnızca alışveriş sırasında kadınlara özel "pazar defileleri" yapılır ve nadiren hayır defileleri düzenlenirdi. İzinli ilk moda şovu ise, Suudi modacılar arasında rekabet yaratmayı amaçlıyor.

Nefise Şems Sanat ve Zanaat Akademisi’nin düzenlediği moda şovunun tasarım yarışması bölümüne, 120 Suudi modacı başvurdu. Moda yarışması için 28 tasarımcı finale kaldı. Vicdan el Şaryufi’nin kreasyonu birinci seçildi ve 100 bin riyallik (40 bin TL) ödülün sahibi oldu.

Organizatör Susan Şami, abayadan (çarşaf) gelinliğe birçok kreasyonun sergilendiği defileler konusunda, "Şovun İslami kurallara uygun olması için gerekli kısıtlamaları getirdik" dedi.

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