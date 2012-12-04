Suudi Arabistan'da 86 yıl sonra bir ilk

Suudi Arabistan'da araba bile kullanılmasına izin verilmeyen kadınlar, ilk kez 86 yıl sonra ders kitaplarına girdi.

İngilizce ders kitabında ilk defa 'burka'lı bir kadın fotoğrafı kullanıldı.

Kadınların araba dahi kullanmasına izin vermeyen Suudi Arabistan bir 'ilk'e imza attı. Bir İngilizce ders kitabında, sadece göz kısmı açık "burka"lı bir kadın fotoğrafı kullanıldı.

Suudi Arabistan'da ders kitaplarında sadece kadınları temsilen "çizimler" kullanılıyordu.

Suudi sermayeli El Arabiya televizyonunun internet sitesindeki habere göre, lise üçüncü sınıf seviyesinde kullanılan kitapta kadınlar hemşire, iğne yapan doktor ve laboratuvarda görev yaparken görülüyor.

Kitap, öğrencilerden kadınlar ve erkekler arasında gelenekselleşen çalışma alanlarındaki değişiklikleri tartışmalarını istiyor.

Suudi Arabistan'da, kadın fotoğraflarını eğitim amaçlı kitaplarda kullanmak 1926 yılında yasaklanmıştı.