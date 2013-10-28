Suudi Arabistan'da 51 can alan Corona virüsü yayılıyor

Kaynağı ve tedavisi henüz bulunamayan ölümcül Corona virüsü Suudi Arabistan’ı tehdit ediyor. Ülkede bağışıklık sistemini çökerten virüse yakalananların sayısının 124’e çıktığı açıklandı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede corona virüsüne yakalananların sayısının 124’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada, “Ülkenin doğu kesiminde üç yeni corona virüsü vakasıyla daha karşılaşıldığı” belirtildi.

İlk olarak Eylül 2012’de tespit edilen ve Ağır Akut Solunum Yolu Yetersizliği Sendromu (SARS) hastalığının türevi olduğu saptanan corona virüsü MERS’le ilgili dünya genelinde 149 vaka tespit edildiği, bunlardan 124’ünün Suudi Arabistan’da olduğu kaydediliyor. Şu ana kadar virüs nedeniyle 51’i Suudi Arabistan’da olmak üzere 60 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Aşı ve ilaç tedavisi bulunmuyor

Suudi Arabistan başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinin korkusu haline gelen corona virüsü MERS, akciğerleri ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaşabileceği belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüse karşı hiçbir koruyucu aşı veya antibiyotik ilaç tedavisi bulunmuyor.

Öte yandan Katar Yüksek Sağlık Kurulu, ülkede corona virüsüne yakalananların sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı.