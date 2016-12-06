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BBC Türkçe

Suudi Arabistan'da 15 kişiye idam cezası

Ülkede, 32 kişinin yargılandığı davada 15 kişiye idam cezası verildi. Sanıklar 'İran'a ajanlık yapmakla' suçlanmıştı. Karara karşı çıkanlar ise üç yıl süren davanın siyasi olduğunu söylüyor.

06 Aralık 2016 18:18

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görülen ve 32 kişinin yargılandığı davada 15 kişiye, 'İran'a ajanlık yaptıkları' gerekçesiyle idam cezası verildi.

2013'te gözaltına alınan, aralarında bir İranlı ve bir Afgan'ın da bulunduğu kişiler, 'Suudi Arabistan'ın ekonomik çıkarlarına zarar vermek ve mezhep çatışmaları başlatmak isteyen bir casusluk çetesi kurmakla' suçlanıyordu.

Sanıklar ayrıca, İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney ile görüşmek, İran istihbarat birimleriyle koordinasyon halinde silah bulundurmak, sahte belge düzenlemek ve rüşvetle itham ediliyorlardı.

Davada iki kişi ise suçsuz bulundu.

Suudi basını, tutuklu bulunan kişilerin İran'a hassas ulusal güvenlik bilgilerini servis etmekten suçlu bulunduğunu aktardı.

Karara karşı çıkanlar, üç yıldır devam eden davanın siyasi nedenlere dayandığını, petrol zengini olan ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Yemen'deki savaşa olan dikkati dağıtmak amaçlı olduğunu iddia ediyor.

Sünni nüfusun hakim olduğu Suudi Arabistan'da sanıkların neredeyse tamamı Şii Müslümanlardan ve doğu bölgesinden.

Bir gazeteci de El-Arabiya TV'ye yaptığı açıklamada sanıklardan çoğunun Suudi ordusundan olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkiler Suudi Arabistan'da ülkenin önde gelen Şii din adamlarından Şeyh Nemr Bakır En-Nemr'in ve üç Şii'nin, Ocak'ta idam edilmesiyle kopmuştu.

Suudi yetkililer En-Nemr'i terörü desteklemekle suçlamış, Tahran yönetimi ise Suudi Arabistan'ı, Nemr Bakır En-Nemr idam etmsi halinde, "ağır bir bedel ödeyeceği" yolunda uyarmıştı.

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