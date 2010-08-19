Suudi Arabistan'da 1 kadına 5 koca tartışması

T24- Suudi Arabistan'da 17 yıldır Ramazan'da yayımlanan 'Taş Ma Taş' adlı komedi programı, şeriatı terse çevirip dört koca üstüne beşincisini almaya çalışan bir kadını konu edince ortalık karıştı. Din adamları 'İğrenç bir fikir, fahişeliği teşvik ediyor' bile dedi.





Suudi Arabistan’da hem Vahhabiliğin hâkimiyeti sürer hem de Kral 2. Abdullah ufak çaplı reform adımları atarken, 17 yıldır Ramazan ayı boyunca yayımlanan ‘Taş Ma Taş’ (Önemli Bir Şey Değil) adlı komedi programı yine bir tabuyu kurcalayarak büyük gürültü kopardı. Radikal'in haberine göre, Suudi toplumunun hemen her sorununa el atan program, bu kez şeriata göre erkeklerin dört kadınla evlenebilmesi durumunu tersine çevirip dört kocanın üzerine beşincisini almaya kalkan bir kadının durumunu ekrana getirdi.



‘Dört kocam ve ben’den esinlendi



Suudi köşe yazarı Nadine El Bidair’in aralıkta bir Mısır gazetesinde yayımlanan ve Müslümanlar arasında hararetli tartışmalar çıkaran ‘Dört kocam ve ben’ başlıklı makalesinden esinlenen bölüm, pek çok erkekle muhafazakâr din adamlarını ayaklandırdı.



Bölümün baş kadın karakteri, ilk kocası beş yıl evlilikten sonra işten başını kaldıramaz ve yüzüne bile bakmaz hale gelince ikinci kocayı alıyor. Arkadaşlarıyla tutuştuğu iddia yüzünden üçüncü kocaya da varıyor. Suudi erkeklerinden artık bıktığını söyleyerek, dördüncü koca olarak bir Suriyeli’yi tercih ediyor. Hızını alamayıp dört kocasına kendini tekrar genç hissetmek için beşinci bir koca istediğini, bunu yapabilmek için içlerinden birinden boşanması gerektiğini söylüyor.

Dört koca arasındaki kıskançlık ve rekabet tavan yaparken, kısa çubuğu çeken boşanmak zorunda kalıyor. Son sahnede programın yönetmeni rolünde bir kadın, basın toplantısı düzenliyor ve gazetecilerin bu bölümün dine karşı olduğu suçlamalarıyla karşılaşıyor. Yanıtı “Amacımız erkeklerin, kadınların ne hissettiğini bir nebze olsun anlamalarını sağlamak, aynı durumda kendileri olsa acı çekeceklerini göstermek. Ayrıca bu sadece bir oyun, gerçeklik değil” oluyor.

Daha önce de dizinin izlenmemesi için fetva veren muhafazakâr din adamları son bölüm yüzünden hop oturup hop kalkarken, İmam Şeyh Saad El Burak, “Dizi, komediyi kullanarak din ve inançlarımızla alay ediyor. Kadınların çok kocalılığı iğrenç bir fikir, fahişeliği teşvik ediyor. Önceki bölümlerde de erkekler kadınlar erkek kılığına girmiş, çokeşlilikle alay edilmişti. Peşini bırakmayacağız, yargılanmaları gerek” dedi.



Sadık izleyici Kral Abdullah



Daha önce ölüm de tehditleri almış yayımcı, yönetmen, yapımcı ve oyuncuların yargılanması için muhafazakâr internet sitelerinde kampanya başlatıldı. Programı yasaklatma girişimleriyse başarısızlığa uğruyor, çünkü dizinin en sadık izleyicilerinden birinin Kral Abdullah olduğu biliniyor.

Dizinin önceki bölümü bundan bile büyük tartışma yaratmıştı. Zira Lübnan asıllı anneleri ölünce dayılarını ziyaret etmeye karar veren iki adam, dayılarını Hıristiyan bir rahip olarak buluyor ve dinine rağmen dayılarının dürüstlüğü ve cömertliğine hayran kalarak ona saygı duyuyordu.