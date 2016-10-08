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Dünya

Suudi Arabistan, Yemen'de cenazeyi bombaladı; en az 140 ölü

Olayda 450 kişinin yaraladığı ifade edildi

08 Ekim 2016 23:15

Suudi Arabistan güçlerinin, Yemen’in başkenti Sanaa’nın Husiler tarafından kontrol edilen bölümündeki bir cenaze törenine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 140 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sputnik’e bilgi veren bir kaynak, onlarca kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı sonrasında ölü sayısının yüzlerce kişiyi bulabileceğini aktardı.

​Yemen Sağlık Bakanı Abdül Selam El Madani, saldırıda ölen ve yaralananların sayısının 450 olduğunu açıkladı. Saba haber ajansı saldırıda 140 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Suudi Arabistan’ın operasyonu, Husi Ensar Allah hareketinin Suudi topraklarını balistik füzelerle vurduğuna dair açıklamanın ardından geldi.
 

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