Suudi Arabistan yabancılardan sonra vatandaşlarına da umreyi yasakladı

Koronavirüs nedeniyle daha önce yabancılara verilen umre vizelerini askıya alan Suudi Arabistan, kendi vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin de umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.

Euronews'in Suudi Arabistan devlet medyasına dayandırdığı habere göre; geçici önlemin ne kadar süre ile uygulanacağı konusunda bilgi verilmedi. Ülkede bugüne kadar resmî olarak onaylanmış sadece bir Kovid-19 vakası bulunuyor.

Suudi Arabistan, geçen hafta aldığı kararla umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

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