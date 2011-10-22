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Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sultan Bin Abdülaziz öldü LONDRA (A.A)

22 Ekim 2011 10:55

-Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sultan Bin Abdülaziz öldü LONDRA (A.A) - 22.10.2011 - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sultan Bin Abdülaziz El Suud'un öldüğü bildirildi. CNN televizyonunun haberinde, 86 yaşında olduğu bildirilen Prens Bin Abdülaziz'in tıbbi testler yaptırmak üzere ABD'ye bir ziyaret yaptığı sırada hayatını kaybettiği belirtildi. Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA da Prens Bin Abdülaziz'in öldüğünü doğruladı. SPA'nın haberinde ''İki Kutsal Caminin Yöneticisi Kral Abdullah Bin Abdülaziz, bugün şafak vaktinde bir hastalık nedeniyle bulunduğu yurt dışında ölen kardeşi Prens Bin Abdülaziz için derin bir üzüntü ve teessürle yas tutuyor'' ifadeleri kullanıldı. Prens Bin Abdülaziz, Suudi Arabistan Savunma Bakanı olarak görev yapıyordu.

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