Suudi Arabistan ve Rusya'dan S-400 anlaşması

Suudi Arabistan tarihinde ilk kez bir Suudi Kralı, Rusya'ya resmi ziyaret düzenliyor. Kral Selman bin Abdülaziz el Suud bugün Moskova'da Devlet Başkanı Putin ile biraraya geldi.

İki liderin görüşmesinin basına açık bölümünde Kral Selman, "Barışı, güvenliği sağlanmak ve küresel ekonomiyi geliştirmek için ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de "Bu, ikili ilişkiler tarihinde Suudi Arabistan Kralı'nın Rusya'ya yaptığı ilk ziyaret. Bu ziyaret, başlı başına dönüm noktası niteliğini taşıyor" diye konuştu.

Dışişleri bakanları da görüştü

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi mevkidaşı Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr de Moskova'daki görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Putin ve Suudi Kralı'nın Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'da terörle istikrarlı mücadelenin sürdürülmesinin gerekliliği konusunda mutabık kaldığı, Putin'in bölgedeki krizlerin barışçıl yolla çüzümünün gerekliliğinin altını çizdiği belirtildi.

S-400 alımı için ön anlaşma

Kralın Moskova ziyareti sırasında Suudi Arabistan, S-400 füze savunma sistemi alımı konusunda Rusya ile ön anlaşma imzaladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitri Rogozin, Suudi Arabistan'ın Rus S-400 savunma sistemiyle ilgilendiğini söyledi.

Rus TASS haber ajansı, bakanın, "S-400 ile ilgili görüşmeler sürüyor ancak henüz nihai bir karar verilmiş değil" sözlerine yer verdi. Rogozin, askeri alandaki işbirliğinin detaylarının kapalı kapılar ardında görüşülmeye devam ettiğini belirtti.

Suudi El Arabiya televizyonu da, Suudi Kralı Selman'ın Suudi Arabistan'ın Rus S-400 savunma sistemini satın almak istediğini ayrıca iki ülke arasındaki askeri-ticari işbirliğinin geliştirilmesi için anlaşma imzalandığını duyurudu.

Türkiye de S-400 füze savunma sistemi satın almak için Rusya ile anlaşma imzalamıştı.

Tarihi ziyaret

Suudi yetkililer 81 yaşındaki Kral Selman'ın ziyaretini "tarihi" olarak nitelendiriyor.

Washington'la yakın ilişkiler içinde olan Riyad, son dönemde Moskova ile ilişkilerini güçlendirmek istiyor. Rusya ve Suudi Arabistan dünyanın en büyük iki petrol üreticisi konumunda. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) gelecek ay yapılacak toplantısı öncesinde düşen petrol fiyatlarını iki ülke de yakından izliyor.

Moskova ve Riyad arasında görüş farklılıklarının en belirgin olduğu noktaysa Suriye. Rusya Beşar Esad rejimini desteklerken, Suudi Arabistan rejim karşıtı muhaliflerin arkasında yer alıyor.

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DW/tass/afp/rtr,MK/ÖA