Suudi Arabistan: Türkiye'nin tarafsız kalmasını umuyoruz

Katar'a verdikleri ültimatomun süresinin sona ermesinin ardından Kahire'de bir araya gelen Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Katar'a yeni yaptırım kararı almadı.

Toplantının ardından açıklama yapan dört ülkenin dışişleri bakanları Katar'a yönelik alınmış olan yaptırımların devam edeceğini vurguladı. Bakanlar uygun bir zamanda ek yaptırımlara başvurulacağı ve bunların uluslararası hukuka uygun olacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed El Cubeyr, "Türkiye'nin Katar kirizinde tarafsız kalmasını umut ettiklerini" söyledi.

Katar: İran'la sağlıklı bir ilişkiye sahip olmalıyız

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Tani ise Londra'da katıldığı bir toplantıda diyalog çağrısını yineledi. Al Sani, 13 maddelik listede 'İran ile ilişkilerin kesilmesini' talep eden maddeye hitaben ise İran ile paylaştıkları doğalgaz rezervlerine gönderme yaparak "İran'la sağlıklı ve yapıcı bir ilişkiye sahip olmak zorundayız" diye konuştu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a karşı bir kampanya yürüttüğünü savunan El Tani, "Ablukayı sonlandırmak için bağımsızlığımızdan vazgeçmemizi talep ediyorlar" dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın başını çektiği Arap ülkeleri, teröre destek verdiği gerekçesiyle haziran başında Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı. Dört Arap ülkesi, Katar'a 13 maddelik talepler listesi sunmuştu. Bu listede İran ile ilişkilerin zayıflatılması, İslamcı gruplara verilen desteğin kesilmesi, Doha merkezli El Cezire ve diğer kanallarının yayınlarını durdurulması ve Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması yer aldı.

Katar yaptığı açıklamada bu talepler listesini yerine getirmeyeceğini duyurdu. Bunun üzerine dört Arap ülkesi Katar'a yönelik bundan sonra atılacak adımları görüşmek üzere Kahire'de toplanma kararı almıştı.