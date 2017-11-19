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Ekonomi

"Suudi Arabistan, Türkiye'den ANKA satın alacak" iddiası

"Suudi Arabistan ve Türkiye arasında görüşmeler 2013'ten bu yana devam ediyor"

19 Kasım 2017 20:21

Suudi Arabistan'ın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 6 ANKA insansız hava uçağı ve 2 yer kontrol istasyonu almaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Defence News sitesinin haberine göre, iki ülke arasında ANKA satışıyla ilgili görüşmeler bir süredir devam ediyor. Haberde, TUSAŞ'ın Kurumsal Pazarlama Müdürü Görkem Bilgi'nin "Suudi Arabistan ve Türkiye arasında görüşmeler 2013'ten bu yana devam ediyor ancak henüz resmi bir sözleşme imzalanmadı" sözleri de yer aldı.

Suudi Arabistan'ın insansız araçlar konusunda bazı talepleri olduğu, ayrıca Türkiye'den Suudi Arabistan'a teknoloji transferi olasılığı konusunda da görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bir başka kaynak ise, Suudi Arabistan'ın düşük petrol fiyatları nedeniyle indirim talebinde bulunduğunu söyledi.

 

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