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Suudi Arabistan Müftüsü: Harici IŞİD İslam’ın en büyük düşmanı

Suudi Arabistan Müftüsü Abdulaziz Al eş-Şeyh: Müslümanları günahkar ve suçlu gören bu kişiler, kanları ve malları helal kılınan Hariciler'in uzantısıdır

21 Ağustos 2014 15:41

Suudi Arabistan Müftüsü Abdulaziz Al eş-Şeyh, terör örgütü Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) İslam dinine mensup olmadığını ve "Hariciler"in uzantısı olduğunu belirtti. Terörün, İslam'ın baş düşmanı olduğunu belirten Şeyh, "IŞİD ve El-Kaide'nin işlediği suçlarda görüldüğü gibi Müslümanlar da terörün başlıca kurbanlarıdır” dedi.

Şeyh, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasında, İslam dininin kemal ve güzellik dini olduğunu ifade ederek, tüm kesimlere sağduyu ve denge çağrısı yaptı.

Radikalizm, aşırıcılık ve teröre karşı uyarıda bulunan Şeyh, bunların yeryüzünde bozgunculuğa yol açacağını, İslam'da bu türden şeylerin olmadığını dile getirdi.

Terörün, İslam'ın baş düşmanı olduğunu belirten Şeyh, "IŞİD ve El-Kaide'nin işlediği suçlarda görüldüğü gibi Müslümanlar da terörün başlıca kurbanlarıdır. Bu Harici örgütler, İslam dininden değildir. Müslümanları günahkar ve suçlu gören bu kişiler, kanları ve malları helal kılınan Hariciler'in uzantısıdır" ifadelerini kullandı.

 

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