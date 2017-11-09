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Dünya

Suudi Arabistan: Lübnan'daki vatandaşlarımız ülkeden ayrılsın

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifa ettiğinin açıklanmasının ardından, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, istifa kararının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu söylemişti

09 Kasım 2017 23:31

Suudi Arabistan, Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeden ayrılmasına yönelik çağrı yaptı. Suudi yönetimi ayrıca başka ülkelerdeki vatandaşlarının da Lübnan'a gitmemesi konusunda uyarı yaptı.

Suudi hükümeti, iki ülke arasında yaşanan gerginlik sonrası vatandaşlarının 'hemen' Lübnan'ı terk etmesi gerektiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada hükümetin Lübnan'da yaşayan ve Lübnan'ı ziyaret etmeyi planlayan Suudi vatandaşlarını seyahat konusunda uyardığı belirtildi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifa ettiğinin açıklanmasının ardından, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, istifa kararının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu söylemişti.

İstifa kararını açıklandığından beri, Lübnan dışında olan Hariri ise, ülkesinin ‘militan Hizbullah grubu' tarafından ‘esir alındığını' iddia etmişti.

Suudi Arabistan da, Hizbullah'ın Lübnan yönetimine katılmasını, krallıklarına karşı bir savaş hamlesi olarak gördüklerini belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise, Hariri'nin istifasını Lübnan'a dönmediği sürece işleme koymacağını açıklamıştı.

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