Suudi Arabistan, Lübnan ordusuna yapacağı 4 milyar dolarlık yardımdan vazgeçti

Suudi Arabistan, Lübnan ordusu ve emniyet teşkilatına yapmayı planladığı 4 milyar dolarlık yardımdan vazgeçti. Suudi Arabistan'ın, Suriye'de rejim güçleriyle aynı safta savaşan Hizbullah'a tepki olarak böyle bir karar aldığı öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre; Suudi Arabistan, Lübnan ordusuna Fransa aracılığıyla yapacağı 3 milyar dolar, emniyet teşkilatına yapacağı 1 milyar dolarlık yardım kararından, "Lübnan’ın iki ülke arasındaki kardeşçe ilişkilere uymayan tutumu" sebebiyle vazgeçtiği belirtildi.

Haberde Riyad yönetiminin, çıkarlarına uygun bir biçimde Lübnan'ın ile ilişkilerini gözden geçirdiği, iki ülke arasında uyum sorunu sebebiyle söz konusu kararın alındığı aktarıldı.

"Lübnan halkının yanındayız"

Suudi Arabistan'ın durumun bu noktaya ulaşmaması için elinden geleni yaptığı kaydedilen haberde, ülkenin her zaman Lübnan halkının yanında olacağı vurgulandı.

Kral Abdullah yönetimindeki Suudi Arabistan, ülke siyasetinin çalkantılı bir dönemden geçtiği 2013 sonunda Lübnan ordusuna 3 milyar dolar değerinde silah ve ekipman yardımı yapacağını açıklamıştı. Söz konusu karar için tedarikçi ülke olarak Fransa ile anlaşıldığı aktarılmıştı. Riyad, Ağustos 2014'te de Lübnan emniyetine iç güvenlik için 1 milyar dolar değerinde yardım yapacağını bildirmişti.