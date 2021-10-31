Suudi Arabistan, Lübnan Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi

Suudi Arabistan, Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi'nin açıklamaları gerekçesiyle Lübnan'dan ithalatı durdurdu ve Lübnan'ın Riyad'daki Büyükelçisi'ne de ülkesine dönmesi için 48 saatlik süre tanıdı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı tarafından Lübnan Enformasyon Bakanı'nın “hakaret içerikli ifadeleri üzerinden bir beyanname yayınlandığı” ifade edildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın istişare için Lübnan'daki Büyükelçisi Buhari'yi Riyad'a çağırdığı, Lübnan'ın Riyad'daki Büyükelçisi Fevzi Kabbara'nın da 48 saat içinde ülkesine dönmesi yönünde bilgilendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın ikinci bir duyuruya kadar Lübnan'dan tüm ithalatı da askıya aldığı duyuruldu.

Lübnan Hizbullahı'nın Riyad ve Beyrut ilişkilerine zarar verdiği savunulan açıklamada, Hizbullah'ın, Lübnan'daki tüm limanları kontrol altında tuttuğu, Riyad'a ihraç edilen ürünlerin arasında uyuşturucu sevkiyatının durmadığı iddia edildi.

Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı eleştiren bir değerlendirmede bulunmuştu.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor" yanıtını vermişti.