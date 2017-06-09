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Dünya

Suudi Arabistan, Londra saldırısında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuna katılmadı

Avustralya Milli Takımı futbolcuları saygı duruşunda bulunurken Suudi Arabistan Milli Takımı futbolcuları buna katılmadı

09 Haziran 2017 01:04

Suudi Arabistan, 2018 Dünya Kupası elemelerinde Avustralya'ya konuk oldu. Karşılaşma öncesinde Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 8 kişi için saygı duruşunda bulunuldu.

Avustralya Milli Takımı futbolcuları saygı duruşunda bulunurken Suudi Arabistan Milli Takımı futbolcuları buna katılmadı. Hakemler ve taraftarlar sessizce beklerken Suudi Arabistanlı futbolcular sahada hareket etti.

Avustralya Futbol Federasyonu yetkilisi maç sonunda yaptığı açıklamada bu kararın Asya Futbol Konfederasyonu'yla fikir birliğiyle alındığının altını çizdi. Yetkili, Suudi Arabistanlı yetkililerin ise saygı duruşunun kendi kültürlerinde olmadığı için buna katılamayacaklarını söylediğini belirtti. Londra'daki saldırıda hayatını kaybedenlerden ikisi Avustralyalı'ydı.

Maç ev sahibi Avustralya'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip galibiyete Tomi Juric'in 7 ve 36, Tomas Rogic'in 64. dakikada kaydettiği gollerle ulaştı. Suudi Arabistan'ın golleriyse Salem Al Dawsari ve Mohammad Al Sahlawi'den geldi.

 

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