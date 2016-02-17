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Dünya

Suudi Arabistan Kralı'yla görüşen Erdoğan: Suriye'de Esad'lı bir çözüm olamaz

İki lider Yemen, 13. İslam Zirvesi ve Suriye konularını görüştü

17 Şubat 2016 01:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde iki liderin Suriye'de Esad'lı bir çözüm olamayacağı konusundaki görüşlerini palyaştıkları belirtildi.

Sputnik'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud bu gece telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede nisan ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi ile ilgili hazırlıklar, başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman'ın, Suriye'de muhalifleri hedef alan saldırılara son verilmesi, kuşatmaların kaldırılması ve insani erişimin sağlanması hususunda uluslararası camianın sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirttikleri kaydedildi.

Suriye'de Esad'lı bir çözüm olamayacağının vurgulandığı görüşmede, Yemen de dahil olmak üzere Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bölgesel konulardaki görüş birliğine de işaret edildi.

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