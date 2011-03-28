-SUUDİ ARABİSTAN KRALI'NDAN ESAD'A DESTEK ŞAM (A.A) - 28.03.2011 - Suudi Arabistan Kralı Abdullah bu sabah Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı telefonla arayarak, Suriye'nin yaşadığı olaylara karşı yönetime verdiği desteği bildirdi. Suudi Arabistan Kralı'nın bu desteği Suriye yönetimince olumlu karşılandı. Suriye'de bir süredir devam eden olaylara paralel olarak halk arasında yayılan ve internet üzerinden paylaşılan bir planda Suud kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinden Bender Bin Sultan'ın ismi geçiyor. Bin Sultan tarafından hazırlandığı öne sürülen planda "Suriye'de mezhep temelli bir çatışmanın yaratılması için yapılması gerekenlere" yer verilirken, anlatılan detayların Suriye'de yaşanan olaylarla paralel olması halkın Suudi Arabistan'a yönelik tepkisini arttırıyor. Bu arada İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Suriye'de siyasi, ekonomik ve sosyal hayatı kapsayan reform kararlarının açıklanmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Suriye'de bir süredir devam eden olaylar nedeniyle Suriye'ye ilk destek Kuveyt emiri Sabah El Ahmet El Cabir El Sabah'tan gelmişti. El Sabah ile dün konuşan Esad, gün boyunca Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Katar Emiri Hamad Bin Halife El Tani ve Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile de görüştü. Telefon görüşmelerinde liderlerin Esad'a, "Suriye'nin maruz kaldığı istikrar ve güvenliği sarsmaya yönelik komplolara karşı verdikleri desteği" belirttikleri kaydedildi.